تراند اليوم : بعد اعترافه بتحول نجلته إلى رجل .. هشام سليم: هذا أغرب ما فعلته ابنتي مع ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان المصري هشام سليم سرًا جديدا عن بناته ، كاشفا قصة خلاف إحداهن مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وفي أعقاب اعترافه بتحول ابنته نورة إلى رجل ، قال "سليم" إن ابنته "زين" لم تذهب للاعتداء على ياسمين عبد العزيز ، لكن العكس هو ما حدث.

وأضاف: الموضوع خلص وبنتي أخدت حقها بإيديها وكل حاجة تمام .

وأردف: حاولت مرة أسلم على ياسمين عبد العزيز ، وسلمت عليا ثم بصت الناحية التانية .

و كشف الفنان المصري هشام سليم، تفاصيل مثيرة حول تحول ابنته إلى ذكر خلال تواجده ببرنامج شيخ الحارة.

وقال سليم، أن العملية تمت بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.

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وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.

وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".

وقال إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".

وأضاف هشام سليم، أن أولاده كانوا لا يشاهدون أعماله الفنية، متابعا "دلوقتي بدأوا يتفرجوا علي آخر أعمالي"، مؤكدا أنه لم يكن "أبا فاشلا".

