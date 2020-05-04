تعرفوا إلى سبب إطلاق اسم مركب على ابن رئيس وزراء بريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 09:49 صباحاً - كشفت كاري سيموندس وبوريس جونسون عن اسم ابنهما حديث الولادة، بعد مشاركة أول صورة له مع العالم.

وأطلق عليه الأبوين اسم مركب وهو (ويلفريد لوري نيكولاس جونسون)،

ووفقا لصحيفة ديلي ميل ، يوجد سبب وراء هذا الاسم الطويل، فالاسم الأول تكريمًا لجد الأب جونسون، وكان يدعى عثمان ويلفريد كمال، واسم لوري إشارة إلى جد خطيبته سيموندز.

وكشفت الأم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن الاسم الأوسط لابنهما سيكون نيكولاس وهو تكريما لطبيبين يحملان نفس الاسم أنقذوا حياة بوريس الشهر الماضي بعد معركته مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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أما الصورة التي نشرتها للطفل ذو الشعر الذهبي الكثيف، توضح مدى شبهه بوالده، وذلك بعد الولادة في مستشفى الكلية الجامعية بوسط لندن.

وكانت كاري سيموندز خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نشرت أول صورة لابنهما، ويلفريد ، بعد عملية الولادة. من داخل غرفة العمليات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .

يشار الى ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان أعلن أن خطيبته كاري سيموندز وضعت مولودهما الأول في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن صباح يوم الأربعاء الماضي

وقال متحدث باسم جونسون إن كلًا من الأم والمولود بصحة جيدة، وإن رئيس الوزراء وخطيبته وجها الشكر لطاقم التوليد الذي استقبل الرضيع .