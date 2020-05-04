شاهد.. انهيار غادة عبد الرازق بعد وفاة شقيقها في سلطانة المعز

حدث حريق في منزل سلام "أحمد ماجد"، ويجدونه مقتولا بداخله، ويقول نعيم "محمود عبد الغني" لسلطانة "غادة عبد الرازق" بأن آخر شخص تحدث معه على الهاتف هو مصطفى وأنه يظن أنه الذي وراء قتله.
ويتضح في الحلقة التاسعة من مسلسل سلطانة المعز، أن البدو الذين أخذوا سلام، هم مصطفى ورجاله،الذي ألقى عليه تهم تهريب البشر بدلًا من شمس شقيق نعيم، ويقول له مصطفى أنه أكثر شخص أذاه في هذه الحياة، وأن المتهم الحقيقي هو نعيم وشقيقه الذين برأهم، وجاء ذلك عبر صفحة النهار بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يذكر أن مسلسل سلطانة المعز من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم.
وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.
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