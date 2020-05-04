جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة المغربية جنات بعيد ميلاد ابنتها "جنات" الاول مع زوجها فقط التزاما باجراءات الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، ووجهت رسالة مؤثرة لطفلتها الوحيدة ناشرة صورة من المناسبة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت : كل سنة وأنتي منورة حياتنا يا جيني.. أول سنة عيد ميلاد كاشفة عن اسم الدلع الذي تستخدمه لنداء ابنتها اي "جيني"

يذكر ان جنات كانت قد تزوجت في حفل كبير أقيم بالقاهرة يوم 27 آب/ أغسطس من العام 2018 بحضور عدد كبير من النجوم ورزقت قبل سنة بابنتها.

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