استفتاء الفن: بين داليدا خليل وسارة أبي كنعان ودانييلا رحمة وستيفاني صليبا..اختاروا أفضل ممثلة شابة

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الاستفتاء لهذا الاسبوع :بين ​داليدا خليل​ التي ظهرت في مسلسل "سر" و​سارة أبي كنعان​في مسلسلي "بالقلب" و"لو ما التقينا" و​دانييلا رحمة​ في مسلسلي "أولاد آدم" و"العودة" و​ستيفاني صليبا​ في مسلسل "الساحر"..اختاروا أفضل ممثلة شابة

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