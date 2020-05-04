إليسا تكشف تفاصيل جديدة عن ألبومها المنتظر-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن تفاصيل جديدة تتعلق بألبومها المنتظر، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها برفقة مدير أعمالها وعدد من الأصدقاء وهم يحتفلون بإنتهاء تسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم، ليصبح جاهزاً للطرح.

وعلّقت إليسا بالقول:"التباعد الإجتماعي حين الإحتفال بتسجيل آخر أغنية من الألبوم، بعد أربعين يوماً على التأجيل بسبب ​فيروس كورونا​، الألبوم أصبح جاهزاً، ويمكننا أخيراً القول أنه سيكون هناك شيئاً إيجابياً في 2020".

ومن ناحية أخرى، وبمناسبة بداية الشهر المريمي، كانت كتبت إليسا على صفحتها :"البلد اللي حاميتو العدرا ما بينخاف عليه. اليوم صعب وبكرا أصعب بس الأمل بيخلي كل الإيام الجايي أحلى بشفاعة العدرا مريم. صلوا من قلبكن وانشالله كل صلواتكن مستجابة. كل شهر مريمي وإنتو بخير".

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