أنغام صاحبة أجمل تتر مسلسل رمضاني مصري بحسب استفتاء موقع الخليج 365

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الاستفتاء للاسبوع الماضي كان : اختاروا أجمل تتر مسلسل رمضاني مصري بالنسبة لكم: تتر مسلسل فرصة تانية للفنان ​رامي صبري​، تتر مسلسل جمع سالم للفنانة ​أنغام​، تتر مسلسل البرنس للفنان ​أحمد سعد​، تتر مسلسل إتنين فى الصندوق للفنان محمد عدوية.

وبعد اسبوع من التصويت حصلت أنغام على 33% من الاصوات يليها رامي صبري بنسبة 28%، اما في المرتبة الثالثة أحمد سعد بنسبة 23% وأخيرا ​أحمد عدوية​ حصل على 16% من الاصوات

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