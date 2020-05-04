خاص- الفن يكشف تفاصيل زواج أحمد العوضي من ياسمين عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري ​أحمد العوضي​ زواجه على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من دون ان يكشف هوية العروس مع ان الجميع خمّن انها الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​.

وبالفعل أكدت مصادر الفن أن ياسمين هي العروس وأن الزواج حصل قبل فترة وليس أمس الا ان الطرفين قررا إخفاء الموضوع حرصاً على اولاد ياسمين من زواجها السابق وذلك لانها تعلم انها في حال تزوجت مجددا يحق لطليقها ان يحصل على حضانة الاولاد ما كانت هي تحاول تجنبه في هذه الفترة.

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