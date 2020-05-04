كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر يسرا: لم يكن أمامنا خيار سوى استكمال تصوير "خيانة عهد" في ظل أزمة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة يسرا، أنه للأسف الشديد فيروس كورونا تسبب في شلل للعالم كله والجميع وضع نفسه في ظروف طوارئ، وكان لابد أن نعمل تحت أسوأ الظروف لأن المسلسلات مسؤولية كبيرة.

وأكدت في تصريحات صحفية أنه لم يمكن هناك خيار سوى استكمال تصوير مسلسل خيانة عهد الذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي لأن العمل تم تسويقه وبه عدد كبير من العمال، وبناء على التعليمات الطبية قمنا بتعقيم العمال والممثلين جميعا وقمنا بارتداء القفازات والكمامات واستخدام الكحول وعدم المصافحة بالأيدي، والتحية من بعيد.

وأضافت:"هذا إلى جانب وجود طبيب دائم معنا لكي يطمئنا على أنفسنا وقياس درجة حرارتنا بصفة دورية، وقللنا فريق التصوير والعمال منعا لوجود عدد كبير في المكان، فلا يجوز قطع أرزاقهم ونحن في شهر رمضان الكريم.