كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر طه خليفة: مشاركتي مع الزعيم في "فلانتينو" كانت حلما بالنسبة لي.. وزوجتي ريم أحمد لها دور كبير في حياتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنان شاب شارك في عدة أعمال مع عدد من النجوم الكبار وأستطاع أن يقدم أعمالًا مميزة في وقت قصير من دخوله عالم التمثيل، هو الفنان طه خليفة.

تخرج الفنان طه خليفة، من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما شارك فى العديد من العروض المسرحية الناجحة مثل “الفيل الأزرق” ، و”مولانا” من إنتاج دار الاوبرا المصرية ، ثم شارك فى بطولة العرض المسرحى المتميز “الجلسة”

وهذا العام يعتبر انطلاقة قوية في مشوار طه خليفة، كونه يشارك لأول مرة مع الزعيم عادل امام، في مسلسل "فلانتينو" الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني، وكان للفجر الفني حوار معه، وإلى نص الحوار..