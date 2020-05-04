كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تامر حمزة ينتهي من تصوير أكثر ٨٠٪ من "القمر آخر الدنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذاع "القمر اخر الدنيا" علي قناة النهار الساعة الحادية والنصف مساءً ويعاد الخامسة فجراً، بينما يعرض علي قناة النهار دراما في الثانية بعد منتصف الليل، وصدي البلد أيضاً
و تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به. تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.