ألكسندر ألبون يفوز بسباق إنترلاغوس الإفتراضي

متابعة بتجـــــــــرد: حقق ألكسندر ألبون سائق ريد بل رايسينغ فوزه الأول في السباقات الإفتراضية للفورمولا 1 لألعاب الفيديو. وجاء فوز ألبون على حلبة إنترلاغوس البرازيلية بعد سباق مثير وحماسي حسمه التايلاندي متفوقاً على سائق فيراري شارل لوكلير. وهذا الفوز يعني كسر هيمنة لوكلير بعد فوزه في سباقين متتاليين في أستراليا والصين، وجاء في المركز الثالث جورج راسل سائق وليامز.

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