الحكومة الإيطالية تسمح بعودة التدريبات الفردية للاعبي الأندية

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الحكومة الإيطالية أنه أصبح بوسع أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم استئناف التدريبات الفردية بداية من اليوم الاثنين في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا في البلاد لكن ذلك لا يعني إطلاقاً ان عودة الدوري محسومة في ظل اخبار ما تزال تتحدث عن صعوبة تحقيق ذلك، وبحسب المعلومات فإن ليغا كالتشو جاهزة لاستكمال الموسم إبتداءً من 13 حزيران المقبل في حال سمحت الحكومة الإيطالية.

في الوقت سيسمح فيه بمعاودة التدريبات الفردية لكن للاندية في مراكزها وفي بعض المقاطعات مثل بولونيا، بارما، سبال و ساسوولو يمكنهم العودة وعلى الارجح نابولي ايضاً.

وأعلنت الداخلية الإيطالية في خطاب إلى السلطات المحلية “الرياضيون وغير الرياضيين من رياضات غير فردية شأنهم في ذلك شأن أي مواطن يسمح لهم بممارسة أنشطة رياضية فردية في مناطق عامة وخاصة مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي لمسافة مترين على الأقل واحترام حظر التجمعات بجميع أشكالها”.