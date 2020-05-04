هل هذه المرأة هي أم جان بطلة قصة “أم هارون” الحقيقية؟

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مقتطع من حلقة من برنامج “ساعة مع الذكريات” الذي كان يقدمه الإعلامي المصري حمدي مصطفى على شاشة تلفزيون البحرين.

وأجريت خلال الحلقة مقابلة مع امرأة تدعى أم جان قيل إنها المرأة التي يتناول قصتها مسلسل “أم هارون”. وأشارت إلى أن اسمها الحقيقي هو فلورا ديلفي وأنها من مواليد العام 1904.

كما ذكرت أنها تركية الاصل وأنها قدمت إلى البحرين في العام 1937 حين كانت في الـ33 عاماً مع الإشارة إلى أنها عملت ممرضة في أحد المستشفيلت الحكومية.

كذلك كشفت المرأة أنها أقامت في البصرة في العراق حيث عملت في مجال التمريض لمدة 5 سنوات. وعن حياتها الشخصية قالت إنها تزوجت في العام 1918 من جندي هندي في الجيش البريطاني وإنهما أقاما في البحرين حيث عملت في مستشفى توليد حت العام 1961 وأنجبا 3 أولاد.

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ويشار إلى أنه تم مؤخراً تناقل خبر أفاد بأنه تم وقف عرض مسلسل “أم هارون” في الكويت. وتم الاستناد في ذلك إلى فيديو نشر في وقت سابق للنائب الكويتي أسامة شاهين أشار فيه إلى موقف بلده الرافض للتطبيع مع إسرائيل على مستوى الشعب والحكومة الكويتية مؤكداً التمسك بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

ولم يصدر في هذا السياق أي تبن رسمي كويتي للخبر فيما ذكر موقع ET بالعربي أن الحساب الرسمي لتلفزيون الكويت على موقع التغريدات لم يقم بنشر أي تفصيل يتعلق بهذا الأمر، مع الإشارة إلى أن المسلسل يعرض على شاشات MBC بشكل حصري ولا يعرض على أي شاشة كويتية.