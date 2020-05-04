صورة للفنانة أروى قبل 21 عامًا تثير التساؤلات

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اليمينية أروى تعود إلى أكثر من 21 عامًا. وبدت فيها بإطلالة مختلفة إلى حد ما عن تلك التي تتسم بها حاليًا.

وأثارت الصورة فضول الكثير من المتابعين الذين انقسموا بين من رأوا أنها تغيرت كثيرًا وأنها خضعت لعمليات التجميل ومن أشاروا إلى أن التغيير ناتج عن فارق العمر.

ويشار إلى أن الفنانة بدأت مسيرتها في إطار فعاليات مهرجان “أوربت” وحينها أطلق عليها اسم أروى بدلًا من اسمها الحقيقي إيمان.

وتشارك أروى في الفترة الراهنة في برنامج المقالب الرمضاني السنوي “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على شاشات قنوات MBC.

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وتتولى خلال حلقات البرنامج استضافة المشاهير في المرحلة الأولى ودعوتهم إلى الجلوس على كرسي الاعتراف للإجابة على بعض الأسئلة قبل أن تنقلب الأمور ويظهر رامز ليبدأ المقلب الفعلي.

وكان من أبرز النجوم الذي ظهروا فيه الفنانون ياسمين صبري وبدرية طلبة وباسم ياخور وفيفي عبده وحمدي الميرغني وبشرى.