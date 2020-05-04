في الـ101 من عمرها.. نجت من الإنفلونزا الإسبانية والسرطان وكورونا

متابعة بتجـــــــــرد: كشف تقرير لصحيفة New York Post أن امرأة في الـ101 من عمرها هي صاحبة الحمض النووي الخارق وأعاد السبب في ذلك إلى أنها تغلبت على المرض الناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد وقبل ذلك على السرطان بعدما نجت من الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم في العام 1918.

وذكر التقرير أن الإيطالية أنجيلا فريدمان التقطت عدوى الفيروس وأن أفراد عائلتها فوجئوا بعد ذلك بشفائها. ونقل عن ابنتها جوان ميرولا قولها: “لا شك في أن لديها حمضاً نووياً غير عادي. لقد نجت من الإجهاض والنزيف الداخلي والسرطان.”

وكشف أن العجوز ولدت على متن سفينة كانت متوجهة إلى أميركا في العام 1918 وأنها نجت من تفشي الإنفلونزا رغم وفاة والدتها. كذلك شفيت بعد سنوات طويلة من مرض السرطان.

وتم نقلها مؤخراً إلى أحد المستشفيات بعدما تم تشخيص إصابتها بمرض فيروس كورونا وتم عزلها في دار التمريض Northern Westchester Restorative Therapy and Nursing Center قبل أن يعلن شفاؤها في 20 نيسان (ابريل) 2020.

وأشارت الإبنة إلى أنها لم تتمكن بعد ذلك من لقاءها بسبب تعرضها لإصابة في ظهرها، علماً أن الأم تعاني من الصمم وهو ما لم يساعدها على التواصل معها عبر الهاتف.