هند صبري تخوض تجربة تقديم البرامج لأوّل مرّة

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت النجمة التونسية هند صبري على قناة Tayarah Play على اليوتيوب، أولى حلقات برنامجها الجديد “مش مسلسل هند صبري“، وقامت بتصويره من داخل منزلها التزاما باجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وهو التعاون الأول بين هند صبري كمذيعة وشركة طيارة التي شاركت هي في تأسيسها منذ عدة سنوات، ويشارك معهما شركة رايم برودكشنز- رامي السكري.

وقالت هند صبري في مقدمة الحلقة الأولى إنها كانت تخطط للمشاركة في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل جديد ولكن توقف التصوير بسبب فيروس كورونا، ولهذا قررت أن تشارك جمهورها أحاسيسها ومشاعرها وتصرفاتها في فترة العزل الصحي، بحوار مع ناس عادية كانت لديها مناسبة مهمة في العام 2020 ولم تحدث بسبب كورونا.

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جدير بالذكر أن شركة طيارة متخصصة في إنتاج المحتوي الرقمي من أغانٍ وإعلانات وبرامج، أسسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات. وقدمت عدة إنتاجات ناجحة، مثل أغنية سقفة وسنة بنودعها وبرنامج إلعب يا نجم، والعديد من الإنتاجات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

أما شركة رايم برودكشنز، فهي متخصصة أيضا في إنتاج وكتابة المحتوى للبرامج والإعلانات وأشهر ما قدمته هي برامج الفرنجة لشيكو وهشام ماجد وفهمي، وبرنامج الفاميليا لأحمد امين، وأسسها رامي السكري.