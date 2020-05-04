مادونا في تعليق مفاجئ: “سأخرج وأتنشق هواء كورونا”

متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت الفنانة الأميركية مادونا ضجة كبيرة بسبب تصريحات أدلت بها مؤخراً وتحدثت فيها عن فيروس كورونا المستجد.

ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو تطرقت فيه إلى هذا الموضوع. وقالت إن لديها في جسمها مضادات تحمي من المرض وغنها ستستفيد من ذلك من أجل الذهاب في نزهة في السيارة حيث ستفتح النوافذ وتتنشق هواء COVID-19 العليل.

وقالت: “اكتشفت أن لدي مضادات تحارب فيروس كورونا. إذاً في الغد سأذهب لأقطع مسافة طويلة بالسيارة مع خفض زجاج النوافذ والقيادة وتنشق هواء COVID-19”.

وأثار هذا استغراب عدد كبير جداً من المتابعين الذين أشاروا إلى أنه لم يتم حتى الآن إثبات قدرة جسم الإنسان على تكوين مناعة ضد المرض، لافتين إلى أنه يمكن الأشخاص الذين أصيبوا به ثم أعلنوا شفاءهم أن يلتقطوا العدوى ثانية. واعتبر متابعو الفنانة تصرفها غير مسؤول ووصفوه بغير الناضج والخطر ودعوها في المقابل إلى التوقف عن إطلاق مثل هذه الرسائل لأنها شخص مؤثر ويمكن أن تلحق الضرر في هذه الحالة بعدد كبير من الأشخاص.