أفضل 5 لاعبين تتجاوز أعمارهم 35 عامًا

متابعة بتجــــــــرد: يبدأ أداء معظم لاعبي كرة القدم في الانخفاض بمجرد الوصول إلى سن 30 عاماً، ويعتزل أغلبهم في منتصف الثلاثينات.

ومع ذلك، فهناك بعض لاعبي كرة القدم المميزين الذين تمكنوا من الحفاظ على لياقتهم وموهبتهم حتى بعد سن 35.

في هذه المساحة نلقى نظرة على 5 لاعبين أعمارهم بين 35 وما فوق، لكنهم لا يزالون يلعبون في أعلى المستويات.

1. كريستيانو رونالدو

رغم بلوغه 35 عاماً في فبراير الماضي، إلا أن النجم البرتغالي لا يزال يحافظ على لياقته كشاب في 20 عاماً.

سجل مهاجم يوفنتوس 25 هدفاً هذا الموسم، مع 21 هدفاً في 22 مباراة في الدوري الإيطالي، وحطم العديد من الأرقام القياسية، بما في ذلك تسجيله في 11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي. كما كرر إنجاز أليكسيس سانشيز ليصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي.

بالنظر إلى مستواه الحالي، من غير المحتمل أن يتراجع أداء رونالدو في أي وقت قريب.

2. زلاتان إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش هو أحد أفضل المهاجمين في جيله. شهدت مسيرته اللامعة تمثيله للعديد من الأندية كأياكس، يوفنتوس، إنتر ميلانو، ميلان، برشلونة، باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد. وهو حالياً يقضى فترته الثانية في ميلان بعد انضمامه إلى النادي الإيطالي من لوس أنجلوس غالاكسي في يناير الماضي.

حقق اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً تأثيراً فورياً في سان سيرو بتسجيله 4 أهداف.

هناك شكوك حول ما إذا كان المهاجم المخضرم سيبقى في ميلان في الموسم المقبل، ولكن على ما يبدو لن يعتزل قريباً.

Advertisements

3. فرانك ريبيري

في ذروته، كان فرانك ريبيري واحداً من أفضل الأجنحة في العالم. بعد 12 موسماً ناجحاً مع بايرن ميونيخ، قرر ريبيري خوض تجربة جديدة بالانتقال إلى فيورنتينا في الصيف الماضي.

في سن 37 عاماً، الفرنسي بعيد عن أفضل مستوياته. لكنه أظهر لمحات من براعته الهجومية، ويبدو أنه لا تزال أمامه عدة مواسم.

4. تياغو سيلفا

أسس تياغو سيلفا نفسه كواحد من أفضل قلوب الدفاع في العالم منذ انتقاله إلى ميلان في عام 2009، المدافع البرازيلي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، لكنه في سن 35، لا يزال واحداً من أفضل المدافعين.

يشتهر سيلفا بقوته في الصراعات الهوائية، وقدرته الخارقة على قراءة تحركات المهاجمين.

مع انتهاء عقده في نهاية الموسم، يتطلع باريس سان جيرمان إلى الاحتفاظ بقائد الفريق، الذي منحهم بالفعل 7 ألقاب في الدوري الفرنسي في 8 مواسم.

5. خواكين

في سن 38، خواكين هو أكبر لاعب في هذه القائمة. وبصرف النظر عن موسمين في إيطاليا، لعب المخضرم الإسباني في الدوري الإسباني لمدة 17 موسماً، وهو ثالث أكثر لاعب خوضاً للمباريات في الدوري الإسباني.

ويبصم قائد ريال بيتيس على أفضل مواسمه بتسجيل 10 أهداف في 28 مباراة في الموسم الجاري. هذا الموسم، أصبح خواكين أكبر لاعب يسجل هاتريك في الدوري الإسباني.