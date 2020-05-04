دينا الشربيني تشوق جمهورها: نهاية “لعبة النسيان” غير متوقعة

متابعة بتجــــــــرد: كشفت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بردود الأفعال حول الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد “لعبة النسيان” والذي تخوض به ماراثون دراما رمضان 2020، وأكدت أن المسلسل لا يزال حافلا بالأسرار والمفاجآت، ولن تحسم الحقيقة إلا مع اللحظات الأخيرة للحلقة الثلاثين.

أضافت دينا الشربيني في بيان لها، إن المسلسل يحمل في أحداثه العديد من الأسرار التي لم تكتشف بعد خاصةً أن شخصية “رقية” التي تجسدها في المسلسل تبدو غامضة ولا أحد يعرف من المحيطين بها إذا كانت فاقدة للذاكرة أم تدعي ذلك.

وتابعت مؤكدة أن ردود الأفعال التي وصلتها حول المسلسل من على مواقع التواصل الاجتماعي، أسعدتها وواعدت الجمهور أن هناك مفاجأة غير متوقعة في نهاية الأحداث.

ويعرض مسلسل “لعبة النسيان” حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

“لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربيني، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.