شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم يعيد أكرم فريد إلى السينما بعد غياب 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الفنان أحمد آدم مع المخرج أكرم فريد فى عمل سينمائى جديد وحتى الان لم يتم الاستقرار على اسمه ويجرى ترشيح أبطاله خلال الأيام المقبلة للبدء فى تصويره بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا .

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى في السينمات، ودارت أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث ينشئ القرموطى هذه المرة مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها، مما يدخله فى عدة مشكلات، أهمها مع وزارة السياحة والآثار، وفى نفس الوقت تقوم صحفية بتصوير جريمة قتل لعصابة يبدو أنها تعمل فى تهريب الآثار، وتصل الكاميرا ليد القرموطى، الذى يتورط مع الصحفية وتقوم العصابة بمطاردتهما.

وكان أخر أعمال المخرج اكرم فريد فى السينما فيلم "حماتى بتحبنى" عام 2014 وتدور أحداث الفيلم حول أحد الشباب (حمادة هلال) ، الذي يعمل طبيب تجميل ، يقع في العديد من المشاكل بسبب حبه الشديد للنساء ، قبل أن يقرر الخضوع للعلاج النفسي ، وتتوالى الأحداث إلى أن تكتشف طبيبته النفسية (ميرفت أمين) أنه على علاقة بابنتها (إيمان العاصي) ، فتحاول الوقوف أمام استمرار هذه العلاقة بشتى الطرق الممكنة .

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فيلم "حماتى بتحبنى" من بطولة الفنان حماده هلال وايمان العاصى وميرفت امين وسمير غانم ومجدى السباعى واحمد جمال سعيد وليلى عز العرب ومن تأليف نادر صلاح الدين واخراج أكرم فريد .