فن ومشاهير

بسبب الحجر المنزلي..نجوم جعلوا غرف نومهم "لوكيشن" تصوير..أبرزهم كاتي وأورا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تواجد النجوم و المشاهير بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس " covid19 " جعلهم يلجئوا للتصوير بشكل منتظم كنوع من أنواع الترفية ، و لأنهم دائمين التواجد في منازلهم لجأ أغلب هؤلاء النجوم لالتقاط الصور التي ترصد يومياتهم بالحجر المنزلي من داخل غر ف نومهم ، و من أبرز هؤلاء النجوم هي المغنية الشهيرة كاتي بيري التي تنتظر مولودها الأول من النجم العالمي أورلاندو بلوم ، حيث ظهرت كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) بعدد من الصور التي التقطتها من غرفة نومها بطريقة الـ selfie و هي الصور التي تجد عادة اعجاب الكثير من محبيها ومعجبيها حول العالم .

كاتي بيري

 

كذلك الممثل الأمريكي كولتون هاينز الذي ظهر بعدد من الصور التي التقطها و هو يجلس علي سريره بغرفة النوم  و التي نشرها علي صفحته عليلا موقع التواصل الأجتماعي الشهير " إنستجرام "، وهي نفس طريقة التصوير التي اتبعتها السوبر موديل الشهيرة ويني هارلو التي تحظي بشعبية كبيرة حول العالم .

كولتن هاينز
كولتن هاينز

و دخلت أيضا قائمة النجوم الذين فضلوا التقاط صورهم من داخل خرفهم بفترة الحجر المنزلي النجمة و السوبر موديل كايا جربر التي التقطت صورة بطريقة السيلفي و هي نائمة بجانب كلبها .

وتضم القائمة أيضا عدد كبير من نجوم العالم ، و من أبرزهم النجم العالمي ستيفن بوس و إميلي راتاجكوسكي و هالزي وريتا أورا و ماكليمور وديمي مور وغيرهم .

إميلي راتاجكوسكي
إميلي راتاجكوسكي

 

ديمي مور وطالوله
ديمي مور وطالوله

 

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ريتا اورا
ريتا اورا

 

ستيف بوس
ستيف بوس

 

كايا جربر
كايا جربر

 

ماكليمور
ماكليمور

 

هالزي
هالزي

 

ويني هارلو
ويني هارلو

 

 

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