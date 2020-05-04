شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحجر المنزلي..نجوم جعلوا غرف نومهم "لوكيشن" تصوير..أبرزهم كاتي وأورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تواجد النجوم و المشاهير بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid19 " جعلهم يلجئوا للتصوير بشكل منتظم كنوع من أنواع الترفية ، و لأنهم دائمين التواجد في منازلهم لجأ أغلب هؤلاء النجوم لالتقاط الصور التي ترصد يومياتهم بالحجر المنزلي من داخل غر ف نومهم ، و من أبرز هؤلاء النجوم هي المغنية الشهيرة كاتي بيري التي تنتظر مولودها الأول من النجم العالمي أورلاندو بلوم ، حيث ظهرت كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) بعدد من الصور التي التقطتها من غرفة نومها بطريقة الـ selfie و هي الصور التي تجد عادة اعجاب الكثير من محبيها ومعجبيها حول العالم .

كذلك الممثل الأمريكي كولتون هاينز الذي ظهر بعدد من الصور التي التقطها و هو يجلس علي سريره بغرفة النوم و التي نشرها علي صفحته عليلا موقع التواصل الأجتماعي الشهير " إنستجرام "، وهي نفس طريقة التصوير التي اتبعتها السوبر موديل الشهيرة ويني هارلو التي تحظي بشعبية كبيرة حول العالم .



كولتن هاينز كولتن هاينز

و دخلت أيضا قائمة النجوم الذين فضلوا التقاط صورهم من داخل خرفهم بفترة الحجر المنزلي النجمة و السوبر موديل كايا جربر التي التقطت صورة بطريقة السيلفي و هي نائمة بجانب كلبها .

وتضم القائمة أيضا عدد كبير من نجوم العالم ، و من أبرزهم النجم العالمي ستيفن بوس و إميلي راتاجكوسكي و هالزي وريتا أورا و ماكليمور وديمي مور وغيرهم .



إميلي راتاجكوسكي



ديمي مور وطالوله

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ريتا اورا



ستيف بوس



كايا جربر



ماكليمور



هالزي