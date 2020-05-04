- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحجر المنزلي..نجوم جعلوا غرف نومهم "لوكيشن" تصوير..أبرزهم كاتي وأورا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تواجد النجوم و المشاهير بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid19 " جعلهم يلجئوا للتصوير بشكل منتظم كنوع من أنواع الترفية ، و لأنهم دائمين التواجد في منازلهم لجأ أغلب هؤلاء النجوم لالتقاط الصور التي ترصد يومياتهم بالحجر المنزلي من داخل غر ف نومهم ، و من أبرز هؤلاء النجوم هي المغنية الشهيرة كاتي بيري التي تنتظر مولودها الأول من النجم العالمي أورلاندو بلوم ، حيث ظهرت كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) بعدد من الصور التي التقطتها من غرفة نومها بطريقة الـ selfie و هي الصور التي تجد عادة اعجاب الكثير من محبيها ومعجبيها حول العالم .
كذلك الممثل الأمريكي كولتون هاينز الذي ظهر بعدد من الصور التي التقطها و هو يجلس علي سريره بغرفة النوم و التي نشرها علي صفحته عليلا موقع التواصل الأجتماعي الشهير " إنستجرام "، وهي نفس طريقة التصوير التي اتبعتها السوبر موديل الشهيرة ويني هارلو التي تحظي بشعبية كبيرة حول العالم .
كولتن هاينز
و دخلت أيضا قائمة النجوم الذين فضلوا التقاط صورهم من داخل خرفهم بفترة الحجر المنزلي النجمة و السوبر موديل كايا جربر التي التقطت صورة بطريقة السيلفي و هي نائمة بجانب كلبها .
وتضم القائمة أيضا عدد كبير من نجوم العالم ، و من أبرزهم النجم العالمي ستيفن بوس و إميلي راتاجكوسكي و هالزي وريتا أورا و ماكليمور وديمي مور وغيرهم .
إميلي راتاجكوسكي
ديمي مور وطالوله
ريتا اورا
ستيف بوس
كايا جربر
ماكليمور
هالزي
ويني هارلو
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الحجر المنزلي..نجوم جعلوا غرف نومهم "لوكيشن" تصوير..أبرزهم كاتي وأورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.