شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى ينتهى من تصوير أغنية باللهجة المصرية .. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبنانى عاصى الحلانى من تصوير أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "بعشقك" من ألحان محمد عبيه وكلمات ايهاب عبد العظيم وتوزيع طونى سابا ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الايام المقبلة وتظهر زوجته وأبنائه معه فى الكليب .

من ناحية أخرى يضع النجم اللبنانى عاصى الحلانى اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من الشعراء سليمان دميان، وطارق مجدلانى، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطونى سابا، ومعظم الأغانى من ألحانه، ويضم عدة اغانى تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

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كان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، أثار الجدل مؤخرا بعد استبعاد الطفلة المصرية هايدى محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز"، فى مرحلة "الصوت وبس"، لكنه علق قائلا: "صوت هايدى من أروع الأصوات، التى مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب فى نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا: "ممكن تشارك السنة الجاية".

وتابع الحلانى: "البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، لذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق"، لافتا إلى أن هذه الأزمة تتكرر فى كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال"، موضحا أن إدارة البرنامج فى حالة اكتمال الفرق، تخير المشتركين ما بين الظهور فى البرنامج مع استبعادهم، أو عدم المشاركة، احتراما لمجهود وتحضيرات كل مشترك.

وأوضح الحلانى، أن "المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن فى بعض الأحيان، أن تمر حلقة دون اختيار ولا موهبة"، مشيرا إلى أن "هايدى من الممكن أن تشترك فى البرنامج العام المقبل، حتى تنال حظها من المشاركة مرة أخرى .