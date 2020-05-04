محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لنجلها الأصغر "كريستيانو". وعلقت سيرين: "بيعرف كيف يغنج حالو، ابني بياكل تفاح وبيحضر مسلسله المفضل، كريستيانو رحمة". "كريستيانو" هو الابن الأصغر للفنانة اللبنانية من زوجها فريد رحمة، وابنتها الكبرى تدعى "تاليا"، وعلق عدد من متابعيها: "شكله بنوته" يذكر أن آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا" الذي عرض على شاشة (إم بي سي) منذ أشهر، وشاركتها البطولة الفنانة بوسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تنشر صورة ابنها "كريستيانو".. والجمهور: "شكله بنوتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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