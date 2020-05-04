الخليج 365 - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/5/4 07:30 ص بتوقيت أبوظبي
تستمر شبكة "نتفليكس" في السيطرة على سوق الترفيه الإلكتروني، بمسلسلات وأفلام جديدة قوية تطرحها في شهر مايو/ أيار.
ورصد موقع "واتس أون نتفليكس" أبرز الأعمال التي تطرحها شبكة نتفليكس هذا الشهر، على النحو التالي..
1- Hollywood (هوليوود)
مسلسل قصير من إنتاج رايان مورفي، بالتعاون مع نتفليكس، يحكي عن هوليوود من مفهوم المخرجين والممثلين الصاعدين.
2- Coronavirus Explained (شرح فيروس كورونا)
تطرح شبكة نتفليكس الحلقة الثانية من المسلسل القصير "شرح فيروس كورونا" 3 مايو/ أيار، ويتوغل العمل في خبايا الوباء القاتل، مستعرضاً أبعادا جديدة للمرض.
3- Arctic Dogs (العدالة القطبية الشمالية)
فيلم أنيميشن من بطولة نجوم كبار منهم جيرمي رينر وجيمس فرانكو، وتطرحه نتفليكس 4 مايو/ أيار، ويدور حول مجموعة ثعالب تعيش في المنطقة القطبية وتعمل بمكتب توصيل البريد.
4- Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (جيري ساينفيلد)
تطرح نتفليكس حلقة ثانية للكوميديان جيري ساينفيلد 5 مايو/ أيار، يواصل فيه تقديم ستاند أب كوميدي جديد ومختلف.
5- Aerials "آريالز"
فيلم خيال علمي وإثارة إماراتي، يدور بعد غزو كائنات فضائية الأرض، حيث يتم تتبع حياة ثنائي يعيش في دبي خلال الغزو.
6- Dead to Me (ميت بالنسبة لي)
تطرح نتفليكس الموسم الثاني المنتظر من المسلسل الكوميدي (ميت بالنسبة لي) 8 مايو/ أيار.
ويتناول المسلسل رابطة صداقة غريبة بين امرأتين؛ إحداهما منطوية والأخرى مقدامة وجريئة، لكنها تمتلك سرا صادما.
7- Riverdale (ريفرديل)
يصدر الموسم الرابع من المسلسل الجماهيري ريفرديل في منتصف شهر مايو/ أيار، ويتناول محاولة مجموعة من الشباب فك الغموض المحيط ببلدتهم.
8- The Flash (فلاش)
تطرح شبكة نتفليكس الموسم الـ6 من مسلسل البطل الخارق فلاش، ويتناول تطور حياة شاب صعقه البرق واستيقاظه من غيبوبة طويلة ليكتشف امتلاكه قوى خارقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدها إماراتي.. أبرز 8 أعمال تعرضها نتفليكس في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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