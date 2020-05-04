أحدها إماراتي.. أبرز 8 أعمال تعرضها نتفليكس في مايو

تستمر شبكة "نتفليكس" في السيطرة على سوق الترفيه الإلكتروني، بمسلسلات وأفلام جديدة قوية تطرحها في شهر مايو/ أيار.

ورصد موقع "واتس أون نتفليكس" أبرز الأعمال التي تطرحها شبكة نتفليكس هذا الشهر، على النحو التالي..

1- Hollywood (هوليوود)





مسلسل قصير من إنتاج رايان مورفي، بالتعاون مع نتفليكس، يحكي عن هوليوود من مفهوم المخرجين والممثلين الصاعدين.

2- Coronavirus Explained (شرح فيروس كورونا)







تطرح شبكة نتفليكس الحلقة الثانية من المسلسل القصير "شرح فيروس كورونا" 3 مايو/ أيار، ويتوغل العمل في خبايا الوباء القاتل، مستعرضاً أبعادا جديدة للمرض.

3- Arctic Dogs (العدالة القطبية الشمالية)





فيلم أنيميشن من بطولة نجوم كبار منهم جيرمي رينر وجيمس فرانكو، وتطرحه نتفليكس 4 مايو/ أيار، ويدور حول مجموعة ثعالب تعيش في المنطقة القطبية وتعمل بمكتب توصيل البريد.

4- Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (جيري ساينفيلد)

تطرح نتفليكس حلقة ثانية للكوميديان جيري ساينفيلد 5 مايو/ أيار، يواصل فيه تقديم ستاند أب كوميدي جديد ومختلف.

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5- Aerials "آريالز"





فيلم خيال علمي وإثارة إماراتي، يدور بعد غزو كائنات فضائية الأرض، حيث يتم تتبع حياة ثنائي يعيش في دبي خلال الغزو.

6- Dead to Me (ميت بالنسبة لي)







تطرح نتفليكس الموسم الثاني المنتظر من المسلسل الكوميدي (ميت بالنسبة لي) 8 مايو/ أيار.

ويتناول المسلسل رابطة صداقة غريبة بين امرأتين؛ إحداهما منطوية والأخرى مقدامة وجريئة، لكنها تمتلك سرا صادما.

7- Riverdale (ريفرديل)





يصدر الموسم الرابع من المسلسل الجماهيري ريفرديل في منتصف شهر مايو/ أيار، ويتناول محاولة مجموعة من الشباب فك الغموض المحيط ببلدتهم.

8- The Flash (فلاش)

تطرح شبكة نتفليكس الموسم الـ6 من مسلسل البطل الخارق فلاش، ويتناول تطور حياة شاب صعقه البرق واستيقاظه من غيبوبة طويلة ليكتشف امتلاكه قوى خارقة.



