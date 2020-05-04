"المتحولون الجدد" يرعبون الجمهور

كشف شركة مارفل للإنتاج السينمائي، عن الوحوش المنتظرة في فيلم الفانتازيا والرعب "The New Mutants" (المتحولون الجدد)، لأول مرة، في صور طرحتها مؤخراً.

ويعد فيلم "المتحولون الجدد"، المقتبس من سلسلة "إكس مين"، واحداً من أكثر الأفلام شؤماً في العصر الحديث، إذ تعرض العمل للتأجيل أكثر من مرة منذ أبريل/ نيسان 2018 وحتى الآن.

ووفقا لموقع "يونلاد" الأمريكي، كان من المفترض طرح الفيلم في دور العرض الشهر الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" أدى إلى استمرار تأجيل عرض الفيلم إلى أجل غير مسمى.



وأصابت الصور التي طرحتها "مارفل" الجمهور بحالة رعب شديدة، إذ كشفت عن وحوش عمياء ضخمة، تمتلك فكا واسعا وأنيابا حادة، أشبه بتلك التي ظهرت في فيلم "Doctor Who" (دكتور هو).

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وتضمنت الصور أيضاً معركة ملحمية بين إحدى بطلات الفيلم أنيا تايلور، التي تلعب دور المتحولة الخارقة "ماجيك"، والوحش الخارق "الدب الشيطاني"، وهو عبارة عن وحش خارق للطبيعة كان له دور قوي في القصص المصورة.

ويتناول الفيلم مغامرة 5 فتيات متحولات يكتشفن قدراتهن الخارقة خلال إبقائهن محتجزات في مؤسسة سرية رغماً عنهن، بينما يتطور الأمر خلال محاولتهن الهرب من محبسهن.

يشارك في بطولة الفيلم ميسي ويليامز، بطلة مسلسل "صراع العروش"، ومن المتوقع طرحه على شبكة "ديزني بلاس".



