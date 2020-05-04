قبل اختيار الممثل كيم بودنيا.. نجمان كبيران رفضا "ذا ويتشر"

في الوقت الذي أسندت شركة "نتفليكس" شخصية "فاسمير"، في الجزء الـ2 من المسلسل الشهير "The Witcher" (ذا ويتشر)، للممثل الدنماركي كيم بودنيا، كشفت تقارير صحفية مؤخراً عن أنه لم يكن الخيار الأول للقيام بهذا الدور.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، كانت هناك كثير من التكهنات حول الممثل الذي سيلعب شخصية "فاسمير"، إلى أن أعلنت نتفليكس في شهر فبراير/شباط الماضي عن ذهاب الدور إلى بطل مسلسل "Killing Eve" (كيلينج إيف)، كيم بودينا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المرجح ذهاب الدور إلى أي من نجمي هوليوود الكبار مايكل كيتون أو مادس ميكلسن، إلا أن كليهما رفضا الفرصة.

Advertisements

و"فاسمير" هو صديق مقرب ومعلم لبطل مسلسل "ذا ويتشر"، جيرالت أوف ريفيا.

وقابل جمهور المسلسل خبر منح دور "فاسمير" إلى الممثل كيم بودنيا بسعادة وتقبل، خاصةً مع إعلان التعاقد مع كريستوفر هيفجو، بطل مسلسل صراع العروش، للمشاركة في الموسم الجديد من السلسلة.



