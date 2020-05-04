بالفيديو.. هشام سليم: ابنتي "نورا" أصبحت ابني "نور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل المصري هشام سليم، أن ابنته "نورا" تعاني من خلل هرموني، وتتحول حالياً من أنثى إلى ذكر، بعد معاناة نحو 26 سنة، هي عمرها الحالي.

وخلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، قال "سليم" إنه لم يندهش من تحول ابنته إلى ذكر، مشيراً إلى أنه لاحظ منذ ولادتها أن جسمها لولد وليس لبنت.

وقال "سليم": "فوجئت في يوم من الأيام وهي في سن الـ18 تتحدث معي وتقول إنها تعيش في جسم غير جسمها"، معتبراً أن هذه شجاعة كبيرة منها.

وأكد "سليم" شعوره بالارتباك في بادئ الأمر، وترك لها اختيار الحياة التي تراها مناسبة لها، مؤكداً أنه يشجعها وكذلك باقي أهلها، ولكن المشكلة في المجتمع الشرقي الذي يرى أن الأمر غريب، عكس الوضع في إنجلترا حيث كانت ابنته تدرس هناك.

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وقال "سليم": "الله يكون في عون أي حد عنده هذه المشكلة، وشايل هم ابني، بما إني أبوه، وهنا أتحدث عنه على أنه ولد، لأنه يعاني من مشكلة تغيير نوعه في بطاقة الرقم القومي من أنثى إلى ذكر، وهو يجري الآن تعديلات على مظهره استعداداً لتوفيق أوراقه الاجتماعية".

وكشف: "كنت في بعض الأوقات أخطئ وأتحدث معه على أنه بنت، فيغضب مني بشدة، وتسبب هذا الأمر في أكثر من خلاف".

"سليم" صرح أيضاً بأنه مطلق حالياً، نافياً ما تردد عن انتهاء علاقته بزوجاته السابقات بالعداوة، وقال إنه انفصل عن زوجته الثانية السعودية بسبب مشكلات خاصة بها في بلدها، مما اضطرها إلى العودة، مؤكداً أنه لا يزال يحبها ويتمنى أن تعود ليتزوجا مرة أخرى.



