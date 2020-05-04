من أعزب إلى متزوج.. "حالة" أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز تثير الجدل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الجدل بعد مغازلات ورسائل رومانسية متبادلة، وشائعات حول وجود قصة حب تجمع بينهما، أقدم الثنائي المصري أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، على تغيير الحالة العاطفية على حساب كل منهما بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من "أعزب" إلى "متزوج".

تغيير الحالة بدأه "العوضي" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، ثم تبعته بوقت قصير ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على "فيس بوك" أيضا، دون أن يذكر أي منهما اسم الزوج أو الزوجة.

كان الفنان المصري أحمد العوضي، أعلن مؤخرا حبه للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عبر تعليق على إحدى صورها بموقع "أنستقرام"، قال خلاله: "شكرا إنك في حياتي، شكرا على كل حاجه، على تشجيعك، وشكرا على إنك حته مني، أنا ناجح بيكي وليكي، ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس، بحبك".





ساعات قليلة وردت عليه ياسمين عبدالعزيز قائلة: "أنا كمان بحبك.. ربنا ميحرمنيش منك.. إنت أحسن راجل في الدنيا".

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كما نشر "العوضي" عبر حسابه الخاص على "أنستقرام" صورة لملصق مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، وتخوض به ياسمين عبدالعزيز منافسات الدراما الرمضانية.

ويشارك أحمد العوضي في بطولة مسلسل "الاختيار"، ويجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، ونال الأداء إشادات النقاد والجمهور لقدرته على تقمص الشخصية بشكل جيد.

وسبق وشارك أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، بطولة مسلسل "لآخر نفس"، الذي عرض في رمضان الماضي.

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز انفصالها رسميا عن زوجها السابق رجل الأعمال المصري محمد حلاوة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.