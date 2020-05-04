عبدالمجيد عبدالله يطالب متابعيه بعدم النظرة الدونية للفنانين

خرج الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، عن صمته إزاء السجال الذي دار مع متابعيه عبر حسابه على تويتر، خلال الساعات الماضية، على خلفية إعلانه الاستعداد لطرح أغنية جديدة، موجها رسالة شديدة اللهجة لمن يعترضون تغريداته على "تويتر" ويمطرونه بالانتقادات قائلًا: "اللي ما يعجبه لا يدخل".ويبدو أن حالة الجدل التي دارت بين المتابعين لنجم الغناء السعودي بعدما قال إنه بصدد طرح أغنية "سامح الله احتياجي" بتوزيع مع عصام الشرايطي من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال العام الجاري، أثارت حفيظته في ظل تلقيه عددًا من الردود المسيئة، إضافة إلى إحراج البعض لاعتراضهم على الإعلان عن الأغاني في شهر رمضان.

وأطلق عبدالمجيد عبدالله، تغريدات له عبر حسابه على تويتر، أكد فيها أن من يعتبرون الأغاني حراما عليهم أن يراعوا أن غيرهم يرى خلاف ذلك، مبينًا في رسالة له: "كفاكم النظرة الدونية للفنانين"، مشددًا على أن الدولة معترفة بالفن.

وقال عبدالمجيد عبدالله: "ياجماعة أنا بحكي مع جمهوري والواحد ما عنده شيء صارت مشكلة، اللي ما يعجبه لا يدخل، وإذا تعتبروا الأغاني حرامًا ترى غيركم يشوف غير كذا، لا تدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم، كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترا فيهم خير أكثر من بعض ناس كثير، والدولة ما قصرت معترفه بالفن وكفى".وأضاف في تغريدة أخرى قائلًا: "أنا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم أمل المستقبل وأتشرف فيهم أصبحت جزء منهم وإحساسي إنهم أبناء والتعامل معهم عفوي أشعر بمشاعرهم وأصدقهم ويصدقوني، هم أغنيتي اللي أبحث عنها فاهتمامهم بما أقدمه فعلًا وأعيش عواطفهم الحقيقية، فـ هالليالي الكريمة أقول الله يخليكم لي ولا يحرمني منكم".

وكان عبدالمجيد عبدالله، قد دخل في سجال مع بعض متابعيه عبر تويتر، بعدما أعلن استعداده طرح أغنيته الجديدة خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع شهر رمضان الكريم؛ ما تسبب في حالة من الجدل بين المتابعين، تلقى على إثرها عددًا من الردود المسيئة.وأعاد هذا السجال الجديد بين عبدالمجيد عبدالله ومتابعيه للأذهان مسألة مغادرته موقع "تويتر" نهائيًا مطلع مارس الماضي، حيث تناول مغردون الأمر مجددًا بأن نجم الغناء السعودي يغضب بسبب مثل هذه السجالات وربما يغادر الموقع مجددًا.

ورأى فريق من المغردين أن هذا الطرح حاليًا لا يتناسب مع شهر رمضان إضافة إلى أن البعض اعترض على توقيت التغريدة أيضًا، وقال مغرد يُدعى "أبو سليمان": "وبدأ السجال بقول أحد المتابعين: "أتوقع غلطة تنزل تغريدة في هذا الوقت والساعة مصلين الفجر وصايمين وتقول ألبوم منت صابر أقلها بالليل غلطة الشاطر عشر وعبدالمجيد بمليون".

وردّ عليه عبدالمجيد عبدالله قائلًا: "جزاك الله خير يابوسليمان وتغريدتي ماهي غلطة ومش مجبور إنك تشوفها وإذا عالنصف دقيقة فيديو مع محبيني نسمع شي ترى اللي مو عاجبه لا يدخل"، وأحرجه متابع قائلًا: "شيطانك ما يتصفد أبدًا برمضان ولا غيره"، ليرد الفنان السعودي: "متصاحب معاه خليته يسلم".

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وكتب مغرد آخر يقول: "احترم شهر رمضان تكفى خلنا نصوم لان لو نزلت بسمعها طول الشهر حسناتي بتطير"، فقال له عبدالمجيد عبدالله: "على مسؤوليتي ماحتطير وأنا احترم كل الأشهر".

بالمقابل أشاد العديد من المتابعين باختيارات عبدالمجيد عبدالله لأغانيه وخاصة الكلمات، مؤكدين أنهم بالانتظار، إلا أن الانتقادات التي طالت الفنان السعودي كانت أكثر من كلمات الإشادة وغالبيتهم اعترضوا على توقيت إعلانه عن الأغنية.ويمتلك عبدالمجيد عبدالله، قاعدة جماهيرية كبيرة، وانقطع عن الساحة الفنية لفترة طويلة، قبل أن يعود بشكل محدود في الفترة الماضية، بالتزامن مع نشاطه عبر حسابه في موقع تويتر الذي يتابعه فيه قرابة ثلاثة ملايين متابع.

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