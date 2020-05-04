شكرا لقرائتكم خبر عن بديع خيري .. مسحراتي الفن في رمضان من 66 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تقليد ظريف لمسحراتي رمضان أبدع الفنان بديع خيري علي نفس نسق مسحراتي رمضان ،مسحراتي الفن وفيه يخاطب الفنانين ويدعوهم للسحور .. وتناول في مجلة الكواكب بالعدد الصادر عام 1954 حلقات مسحراتي الفن علي لسان الفنان عبد الحميد زكي .. لكل من الفنان يوسف وهبي ،الفنانة مديحة يسري ،الفنانة فاتن حمامة ،مريم فخر الدين ، الفنانة ماجدة والفنان أنور وجدي حيث قال في سحور يوسف وهبي اصحي يا يوسف بيه .. النوم دا كله ليه الصوم دا حق علينا .. وبكري تجزي عليه اصحي وادعي وقول .. يا رب يا موجود تديم علينا الصحة .. وتبذل المجهود وتخللي مسرح مصر .. يصبح عليه القيمة وتنصره يا رب .. علي الهبابة السيما وتندر انك تفضل .. للفن دا خادم ووحد الدايم ــــــــــــــــــــــــــــ للفنانة مديحة يسري وانت يا ست مديحه .. خديها مني نصيحه تصومي ولا تاكليش .. غلأأ يدوب ع الريحة عشان تحافظي يا بنتي .. علي قوام الغيد وبعد صوم رمضان .. تتهني بيوم العيد وادعي واطلبلك .. يومي في كل مساء انه يخليلك .. قرة عنيكي وفاء ولا تتبليش يا اختي .. بلومة اللايم ووحدي الدايم ـــــــــــــــــــــــ الفنان أنور وجدي وانت يا سي أنور .. نايم وبتشخر افرك عنيك يا لا .. وقوم بقي اتسحر خسيت في كار لسباد .. كيلو في تلات تشهر لكن صيام رمضان .. هاتخس فيه اكتر وانا راح ادعي وواقول .. للخالق الرحمن ترجع اليك ليلي ..وتبقوا زي زمان ويرزقك مولود .. والخير يكون تامم ووحد الدايم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنانة ماجدة Advertisements يا مزمزيل ماجدة .. عنيكي ليه ساهدة وسابحة وي الليل .. وشمعتك قايده يكفيكي شر العين .. الزايغة والحاسدة ويخللي نار العين .. علي الشباب باردة ويزقك بعريس .. يكون علي قدك ويبقي طول العمر .. هو سبب سعدك وتصلي وتصومي .. لربك العالم ووحدي الدايم ــــــــــــــــــــــــــــ الفنانة فاتن حمامة وانت يا فتونة .. بالظرف معجونة انا جاي اصحيكي .. دي اليلة ميمونة وادي السحور قرب .. وبكرة هتصومي وربنا يقدر .. علي الصيام يومي وكل يوم هدعي .. في الفرض والسنة ان شاالله تتحدفي في الاخرة علي الجنة دا بعد عمر طويل السعد فيه دايم ووحدي الدايم ـــــــــــــــــــــــــــ الفنانة مريم فخر الدين اما انت يا مريم .. وربنا يعلم في كل شهر كريم .. تصومي يا مريم والاسم حتي كمان .. مريم وفخر الدين قومي سحري محمود .. وابقوا سوا صايمين وان شالله يا الهي .. يديم عليكوا الستر وتكملوا صيامكم لحد اخر الشهر ويا رب يكفيكم .. عنين عزول ظالم وحددي الدايم ..ـــــــــــــــــــ ومن خلال هذه الابيات الزجلية يكشف بديع خيري عن خفة ظلة جعلته علي قمة ظرفاء عصره

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