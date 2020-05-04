شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة جديدة على حلقات الموسم الرابع من مسلسل Rick and Morty والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Hulu، فيديو ترويجى جديد لـ باقى حلقات الموسم الرابع من مسلسل الإنيمشن Rick and Morty، الذى سيبدأ عرضه اليوم يوم 3 مايو الجارى، وطرح الفيديو تحت اسم " Goomby's Christmas Rick Story "، واستطاع الفيديو الترويجى من الاقتراب من 200 ألف مشاهدة فى خلال بضع ساعات من طرحه على الحساب الرسمى للعمل على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكانت قد كشفت شبكة نيتفليكس عن أسماء الخمس حلقات الباقية من الموسم الرابع من مسلسل الإنيمشن، الذين سيطرحون تحت اسم Adult Swim.

وهذه اسماء الحلقات :

الحلقة السادسة Never Ricking Morty، وستطرح يوم 3 مايو المقبل.

الحلقة السابعة Promortyus، وستطرح يوم 10 مايو المقبل.

الحلقة الثامنة The Vat of Acid Episode، وستطرح يوم 17 مايو المقبل.

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الحلقة التاسعة Childrick of Mort، وستطرح يوم 24 مايو المقبل.

الحلقة العاشرة والأخيرة Star Mort: Rickturn of the Jerri، وستطرح يوم 31 مايو المقبل.

مسلسل الرسوم المتحركة Rick and Morty، من بطولة جوستين رويلاند، كريس بارنيل، سبنسر جرامر، سارة تشالك، كارل والجرين، موريس لاماركي، دان انسجام، توم كيني، ريان ريدلي.

المسلسل يدور فى عالم للكبار، الذين يعيشون مغامرات لا نهائية لـ ريك، وهو عالم عبقري مدمن على الكحول والإهمال، مع حفيده مورتي، وهو صبي عمره 14 عامًا وليس ذكيًا جدًا، معا، يستكشفان الأكوان اللانهائية، مما يتسبب في الفوضى والوقوع في مشاكل.

وألغت شبكة نيتفلكس مسلسل الدراما October Faction، وذلك بعد موسم واحد من العمل، الذى طرح فى 20 يناير الماضى، وتراوحت تقييماته بين 6، و7، ولم تكشف الشبكة عن أى أسباب لإلغاء العمل الدرامى، الذى تكون من 10 حلقات، ووصلت مدة الحلقات إلى 39 دقيقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Tv Series Finale". ويدور مسلسل October Faction، حول متابعة مغامرات صائد الوحوش المتقاعد وعائلته.

وجاء ذلك بعد إلغاء مسلسل V-Wars، وذلك بعد طرح موسم واحد منه، فى 5 ديسمبر الماضى، وطرحت منه 10 حلقات، تراوحت تقييماتها بين 7 و7.8، على موقع IMDB، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline" فالعمل يستند إلى كتاب جوناثان مابيرى الأكثر مبيعًا "V-Wars"، الذى طرح فى عام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل الجديد فى عام 2014.

الكتاب الذى يستند عليه المسلسل نشر فى عام 2012 من قبل IDW، الذى ظهر لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التى تؤرخ لأول حرب لمصاصى الدماء، وجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذى يدخل عالمًا من الرعب، ويحول مرض غامض أفضل صديق له، إلى مفترس قاتل يتغذى على البشر الآخرين، ومع انتشار المرض وتغيير عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من هؤلاء "مصاصى الدماء".