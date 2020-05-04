شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة وتشويق فى أول تريلر لـ مسلسل الرعب والدراما NOS4A2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة AMC، أول تريلر للموسم الثانى من مسلسل الرعب والدراما، NOS4A2، ومن المقرر بدء عرض أولى حلقات العمل بداية من يوم 1 يونيو المقبل، على شبكتها جنبا مع شبكة BBS، فى تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale"، استنادًا إلى رواية جو هيل، على أن يتضمن الموسم الثانى من العمل على 10 حلقات تتطرح متتالية.

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تدور أحداث مسلسل الرعب حول امرأة شابة من الطبقة العاملة تدعى فيكتوريا ماكوين (Ashleigh Cummings)، يطور فيك، وهو فنان، القدرة الخارقة على العثور على الأشياء المفقودة، وسرعان ما أصبحت في طريق تشارلي مانكس الخالد الذي يبدو أنه لا يموت (زاكارى كوينتو) الذى يعيش على أرواح الأطفال، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale".

كما أعلنت شبكة AMC عن تجديد مسلسل Better Call Saul، للموسم السادس والأخير، ومن المقرر عرضه خلال عام 2021، على أن يبدأ العمل على الموسم الجديد من العمل مع نهاية العام الجارى، وذلك قبل طرح الموسم الخامس من العمل، الذى عرض فى 23 فبراير الماضى، كما تم عرض ثانى حلقة فى اليوم التالى 24 فبراير الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وسيتكون الموسم الخامس من مسلسل Better Call Saul على 10 حلقات، وكانت قد شهدت المواسم الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الجديد من المسلسل، والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002، حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.