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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يُحيي بها ذكرى وفاة حماه الكاتب الراحل محمود السعدني.
وكتب البزاوي: "اليوم ٤ مايو ذكرى وفاة إمام الساخرين عمنا محمود السعدني، صاحب سلسلة الولد الشقي أعظم ما كُتب في السيرة الذاتية في الأدب العربي، للأسف لا يوجد كالمعتاد من يذكره أو يحتفى به في ذكرى وفاته، إحنا آسفين يا عم محمود بقدر ما أمتعتنا بقدر ما ظلمناك".
وتزوج الفنان محمود البزاوي من ابنة الكاتب الراحل محمود السعدني، والكاتب الرحل من عباقرة الكتابة الساخرة في مصر وهو شقيق الفنان صلاح السعدني.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. البزاوي للسعدني: آسفين يا عم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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