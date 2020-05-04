فيديو.. وصلة طبل شرقي من محمود الليثي في الحلقة 13 بـ خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة الثالثة عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان محمود الليثي إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.

ويدخل الليثي إلي الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة الليثي وتجلس لتتحدث معه ثم تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة محمود، وتدخل الخادمة لتخيفها هي الأخري بلهجة

غريبة أقرب لحديث الدجالين.

وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان فيفزع الليثي ويحاول تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة تقبيل محمود الليثي وهي تردد لهجتها الغريبة، فيقوم الليثي بتهدئتها بثبات انفعالي.

ثم تفقد فيفي الوعي ويحاول محمود مساعدتها ولكنه يكتشف في النهاية أنه

Advertisements

ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريط والرقص على طبلة الفنان محمود الليثي.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

شاهد من هنا