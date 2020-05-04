تراند اليوم : هشام سليم: أحب طليقتي الثانية وأتمنى العودة لها.. فيديو

توك شو

حل الفنان هشام سليم، مساء اليوم، ضيفًا مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.

ورد هشام سليم على سؤال وجهته “إيناس الدغيدي”، فيما يخص علاقته بزوجاته وأنها تنتهي دائما بالعدواة، بـ”الرفض”، متابعا: حاليا أنا مطلق.

وكشف هشام سليم أن زوجتة الثانية كانت سعودية، معقبا: كان في مشاكل عندها ومكنش فية فرصة انها ترجع، لذلك قررنا أن ننفصل.

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وأشار الفنان الكبير هشام سليم، إلى أنه وما زال يحب طليقته الثانية، ويتمنى أن يتزوجا مرة أخرى، قائلا: “تزوجت مرتين وتطلقت، ولكن مراتي الثانية بحبها لحد دلوقتي، وأتمنى نرجع نتجوز تاني ومش هلاقي زيها”.

وأكد هشام سليم على كونه “رجل صعب”، متابعا: مفيش حد مش صعب، زوجتى الثانية كانت ست جميلة.