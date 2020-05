تراند اليوم : شبكة OSN تحتفل بسلسلة Star wars في الرابع من مايو

كشفت OSN، شبكة الترفيه الرائدة في المنطقة، عن دعوة جميع عشاق أفلام Star Wars للانضمام إليها والاحتفال بيوم Star Wars الذي يوافق 4 مايو من كل عام، حيث يجتمع محبّو هذه السلسلة للاحتفال بأحداثها الملحمية التي جرت في مجرات بعيدة.

ويحلو الاحتفال بهذا اليوم مع مسلسل التشويق The Mandalorian المستوحى من أفلام Star Wars، حيث سيتم عرضه حصرياً على OSN، إلى جانب مجموعة أفلام Skywalker المتوفرة على متجر OSN، بالإضافة إلى فيلم Solo: A Star Wars Story وسلسلة الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد Star Wars: Resistance المتوفرة على منصة المشاهدة أونلاين الجديدة من OSN.

ويعدّ The Mandalorian أول مسلسل تشويقي مستوحى من أفلام Star Wars، وهو متوفر حصرياً عبر منصة المشاهدة التابعة للشبكة، وتدور أحداث المسلسل بعد سقوط الإمبراطورية وقبل نشوء سلطة النظام الأول، وتروي قصة محارب وحيد في أطراف المجرة بعيداً عن سلطة الجمهورية الجديدة.

وتضمن الشبكة تلبية أذواق جميع محبي Star Wars، إذ يمكن للراغبين باستعادة هذه الذكريات البدء بمشاهدةStar Wars: Episode IV – A New Hope، وهو الفيلم الأول من الثلاثية الأصلية للسلسلة، ثم الاستمتاع بمشاهدة متواصلة للأفلام التي تروي الأحداث القديمة للشخصيات والأجزاء اللاحقة، وصولاً إلى فيلم Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi، الذي تم إصداره عام 2017. كما يمكن لعشاق السلسلة الاستمتاع بأفلام Star Wars المستقلة، مثل Rouge One: A Star Wars Story أو Solo: A Star Wars Story، المتوفرة جميعها للشراء أو الاستئجار على متجر OSN.

وتم اختيار الرابع من مايو من كل عام ليكون يوم Star Wars تحت شعار “May the Fourth be with you” والمستوحى من الجملة الشهيرة التي ترددها الشخصيات في سلسلة Star Wars للمبدع جورج لوكاس “May the Force be with you” في تلاعبٍ لفظي فكاهي، حيث بدأت كمزحة اشتهرت مع بداية عصر الإنترنت لتصبح تقليداً شهيراً ومناسبة سنوية تجمع عشاق السلسلة، حيث يقومون بمشاركة منشورات متعلقة بالسلسلة على مواقع التواصل الاجتماعي وإقامة حفلات تحمل طابع Star Wars وارتداء أزيائها الخاصة وشراء منتجات وسلع Star Wars.