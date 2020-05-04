تراند اليوم : بطل “لعبة العروش” يرفع أكثر من نصف طن

حطّم بطل رفع الأثقال والممثل الايسلندي هافثور يوليوس بيورنسون رقماً قياسياً عالمياً برفع 501 كيلوغراماً، أي ما يزيد عن نصف طن، حاز بيورنسون على شهرة حول العالم، بعدما أدّى دور السير غريغور كليغاين/ الجبل “ذا ماونتن”، في مسلسل “لعبة العروش” الشهير الذي بثّته قناة “أتش بي أو”.

وحطّم بيورنسون الرقم القياسي في ناديه الرياضي في مسقط رأسه إيسلندا، مؤدياً ما يعرف بالرفعة المميتة. وقد رفع الثقل لثانيتين، ثمّ رماه مزمجراً بفرح، بثّت الرفعة مباشرة على شاشة التلفزيون المختص بالرياضة ESPN ثمّ نقلت على قناة بيورنسون على يويتوب.

يبلغ طول بيورنسون 2.05 متراً، وفاز عام 2018 بلقب مسابقة “أقوى رجل في العالم”، ووجد بيورنسون صعوبة في احتواء فرحته، كما ظهر في شريط مصوّر بثّ من كواليس موقع الحدث، على قناته على يوتيوب. وقال: “أنا فخور إلى أقصى الحدود، وسعيد إلى أقصى الحدود”.

وأضاف: “لا شيء يوازي فرحة الإثبات للآخرين أنّهم كانوا مخطئين بشأنك. كثر لم يؤمنوا بي، وكثر قالوا إنّ رفع 501 كليو غراماً مستحيل، لكنّي نلت دعماً كبيراً أيضاً، وأشعر أنني بصحة جيدة، أشعر كإله، لا أستطيع أن أجد كلماتي، مع أني أتكلم كثيراً الآن. لكنني متحمس، متحمس للغاية، هذا أمر عظيم بالنسبة لي”.

بإنجازه هذا، يحطّم بيورسون الرقم القياسي السابق الذي سجله البريطاني ايدي هال عام 2016، وكان أول رجل يرفع وزن 500 كيلوغرام.