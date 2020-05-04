تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز بترد علي خبر زوجها بصورة مع راجل تاني !! – اتفرج

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، صورة جديدة لها بصحبة الفنان كريم فهمي من مسلسل “ونحب تانى ليه”، بعد انتشار خبر زواجها من الفنان أحمد العوضى بساعات.

نالت الصورة إعجاب متابعيها، ومن أبرز التعليقات التي تلقتها الفنانة: “جميلة”، “انا بحبك اوى مبرروك”، “الف مبروك يايسمين”.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز غيرت حالة ارتباطها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إلى متزوجة .

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وعبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي، بعد رسالته الرومانسية لها.

وقالت ياسمين عبد العزيز، من خلال التعليقات، “انا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا”، بينما رد عليها العوضي قائلًا: “انتي ملكتي”.