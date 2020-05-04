تراند اليوم : صغرت 40 سنة .. نبيلة عبيد تستعرض أنوثتها بـ” روب النوم ” في رمضان – إتفرج

نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام،

وظهرت نبيله عبيد فى الصورة وهى ترتدى روب ستان أنيق وعلقت “صورة من أعمال المصور الفنان يوسف نبيل”

ويُعرض حاليا للنجمة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة المسلسل يعرض يوميًا الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالى.

للمرّة الأولي وبعد سنوات طويلة جدًا من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات “MBC مصر” في الجمع بين النجمتان الكبيرتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي “سكر زيادة”

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تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.