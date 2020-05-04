تراند اليوم : بعد أنباء و فاته.. الظهور الاول لـ” أحمد بدير ” و علامات السن تظهر عليه – اتفرج

تخوض الفنانة فيفي عبده تجربة تقديم برامج المقالب من خلال برنامجها “خلي بالك من فيفي”.

وفي حلقة جديدة مميزة من حلقات البرنامج تستقبل فيفي عبده، الفنان أحمد بدير، في حلقة اليوم التي تعرض على MBC مصر في تمام الحادية عشر والنصف مساء، وتعاد الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

ظهور الفنان أحمد بدير هو الأول عقب شائعة وفاته التى انتشرت قبل أيام فجرا قبل أن يتم تكذيبها و ظهر عامل السن واضح عليه .

وقال أحمد بدير أنه لايزال على قيد الحياة بصحة جيدة ملتزم بالحجر الصحي مع أسرته، إستقبلت عشرات المكالمات واستقبلت الأمر بنفس راضية.

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وأضاف أحمد بدير ان علاقته بالفنان محمد لطفي طيبة وأنه تسرع في نشر الخبر دون التأكد ربما بسبب تأخر الوقت، مطالبا الصحافة بتجري الدقة، فأنا لا أخشى الموت وهو علينا حق.

ويشارك أحمد بدير في مسلسل”يا أنا يا جدو” وتدور أحداث العمل حول يوسف الذي يقدمه الفنان طارق صبري، وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في أن يرتبط بقشطة، ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار لايت كوميدي.