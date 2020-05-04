تراند اليوم : باسم ياخور جابلك الخلاصة و بيقولك رامز جلال بيدفع كام لكل ممثل – فيديو

حل الفنان باسم ياخور، ضيف حلقة اليوم الأحد من برنامج “رامز مجنون رسمي”، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين باسم،ياخور ورامز جلال.

وعقب انتهاء المقلب قام باسم ياخور بخلع حذائه ورميه فى اتجاه رامز جلال ثم وقع في فخ المياه، وهو المقلب الأخير في الحلقة.

وقال ياخور خلال لقائه مع الإعلامي السوري أحمد الدرع :”هذا نوع من البرامج بيندفع فيه أرقام أكتر بكتير من البرامج العادية، تعويضَا عن المقلب، ولكن أكيد ما حدا بيعرف شو بيصير”.

وأضاف باسم ياخور: “باختصار إنت بيكون عندك إحساسك بهذا الموضوع.. ولكن القصة ما تكون واضحة.. ما حدا بيعرف شو بيصير وأكيد ما في حدا بيعرف لوين رايحة الأمور.. يعني مثلا رامز يخدع الناس السنة دي مع الفنانة أروى، وهي اللي كانت بتواصل مع الناس على أساس إنها تستضيفهم في برنامج كشف الكذب، وإنه برنامج حواري وبعدين بيطلع رامز يعمل المقلب”.

Advertisements

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.