كاثرين زيتا جونز تحتفل بعيد ميلاد دوناتيلا فيرساتشي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت نجمة هوليوود والممثلة الأمريكية الشهيرة كاثرين زيتا جونز، وذلك رغم الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا ” covid19 “، بعيد ميلاد صدقتها مصممة الأزياء الشهيرة دوناتيلا فيرساتشي التي أكملت عامها الـ 65 عاما.

كاثرين زيتا جونز، نشرت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير” إنستجرام ” صورة قديمة جمعتها بدوناتيلا و كان معهم النجم العالمي السير التون جون التقطت لهم منذ 21 عاما في فرنسا .

وعلقت كاثرين علي الصورة وكتبت : عيد ميلاد سعيد لدوناتيلا فيرساتشي .. كنا مع السير إلتون في كان بفرنسا ، في عام 1999 ” ، وقد حصدت الصورة أكثر من 43 الف likes خلال 20 ساعة فقط.

Advertisements

وعلى جانب أخر، أعربت كاثرين زيتا جونز، مؤخرا، عن حبها الشديد لزوجها النجم العالمي مايكل دوجلاس مؤخراً، وذلك من خلال خاصية story علي حسابها عبر موقع إنستجرام.

وكانت كاثرين زيتا جونز، قد رفعت صورة زوجها النجم الشهير وهو يحمل كلبهما، ثم علقت عليها بأنها لا تستطع مفارقة الثنائي إلي الأبد، في إشارة إلي حبها الشديد لزوجها وكلبهما.

والجدير بالذكر أن كاثرين زيتا جونز التي فازت بجائزة الاوسكار عام 2003 بدأت مسيرتها الفنية في عام 1984، وقدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها : ” The Haunting ” و ” America’s Sweethearts ” و ” The Terminal ” و ” The Legend of Zorro ” و ” Ocean’s Twelve “.