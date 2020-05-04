كاميلا كابيلو تعد المتبرع من أجل الخير بمفاجأة كبيرة.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تشارك دائما النجمة والمطربة الأمريكية كاميلا كابيلو، في الأعمال الخيرية بطرق عديدة ومختلفة، حيث أعلنت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، أنها قبلت تحدي” All In Challenge ” وأشارت كابيلو قائلة: فلنتحد معا لمساعدة الناس والعائلات التي تكافح خلال هذا الوقت العصيب .. دعونا نعتني ببعضنا البعض “.
كاميلا كابيلو فاجأت عشاقها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام “، قائلة: إن من يساعد بالتبرع من أجل الخيرسيشارك النجمة الشهيرة في كليبها القادم إضافة إلي تعلم الرقصات الاستعراضية برفقتها .
ومن المعروف أن” All In Challenge “هو تحدي كل نجم أو شخصية رياضية وفريق رياضي مشهور للمشاركة في عمل الخير من أجل توفير الطعام للمحتاجين و المتضررين خلال أزمة فيروس كورونا ” covid19” التي تهدد العالم .
والجدير بالذكر أن إحدي المجلات، قد أعلنت مؤخرا، أن النجم العالمي شون ميندس وصديقته النجمة العالمية كاميلا كابيلو يفكرا في الاستقلال خلال الفترة المقبلة، فعلاقة نجمي أغنية “Senorita” تسير على ما يرام، خاصة منذ بدء فترة العزل المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتواجد شون مع عائلة كابيلو في فلوريدا، وقرر الثنائى نقل علاقتهما لمستوي آخر ليعيشا معا فى منزل مستقل، وهو ما آثار الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع “جوسيب كوب ” تحقق من التقارير المتداولة و أكد أنها مجرد شائعة، لكن التقرير يحمل جزء من الصحة وهو أن شون وكاميلا يعيشا معا خلال العزل المنزلي في فلوريدا ونشرت كاميلا عدد من الصور التي جمعتها بشون ميندس و هم في المطبخ خلال إعداد الطعام.
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