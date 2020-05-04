شيكو يكشف سر عدم مشاركته في برامج رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري شيكو سر عدم مشاركته في برامج الفنان رامز جلال، والتي تنتمي لنوعية برامج المقالب.

أحد متابعي شيكو وجه له سؤالا، بقوله: “اللى انا عاوز اعرفه بجد انت ليه مطلعتش مع رامز قبل كدة فى اى برنامج من برامجه ليه .. و بتهرب منه ازاى؟”.

الفنان المصري رد، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، بقوله: “بقفشه كل مرة.. أنا لو كنت طلعت معاه السنة دي كنت كسرت له الكرسي”.‏

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يذكر أن الفنان رامز جلال قد استعان بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى هذا العام، للإيقاع بضيوف برنامجه الذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر رامز جلال وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفي أو ماسكات.

ويقوم رامز، بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق، وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويعمل على إخافة الضحية برفع الكرسي لأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه، قبل أن يتم فك قيوده من الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصًا للمقلب، ومن بعدها سلم مزود بشلال مياه به كميات كبيرة من الصابون لتساعد على سقوط الضحية.

ومن ناحية أخرى يشارك شيكو في الموسم الرمضاني بمسلسل “اللعبة”، ويشاركه بطولته هشام ماجد، ومي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وعارفة عبدالرسول، وغيرهم.