مريم حسين تبكي وتستغيث بالمسئولين بسبب الإعلامي صالح الجسمي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة العراقية مريم حسين مقطع فيديو حديث ظهرت فيه وهي تبكي وتستغيث بالمسئولين الإماراتيين من الإعلامي صالح الجسمي.

مريم قالت خلال المقطع، وهي تبكي: “الشيء الوحيد اللي راح أقوله.. أستاذ صالح الجسمي حل عني.. خلاص بطت جبدي منك.. دخلتني السجن ما ارتحت، أيش تبي مني بعد.. خلاص.. تكفى”.

وأضافت: “أيش تبي مني.. حطيت سجادة الصلاة.. قلت حرام.. ما حطينا قلت حرام.. ليش متربص بي، أنا أناشد الحكومة وأناشد أي مسئول إنهم يشوفولي حل معه”.

وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكما بإبعاد الفنانة العراقية مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر واحد، وذلك في القضية التي أقامها ضدها الإعلامي صالح الجسمي بتهمة “هتك العرض بالرضا” مع المغني الأميركي تايغا الذي ظهر معها بمقطع فيديو قبل ثلاث سنوات في حفل عيد ميلادها.

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وبالفعل تم القبض على الفنانة مريم حسين، وقضت في الحبس 11 يوما فقط، حيث تم الإفراج عنها قبل أن تكمل مدة عقوبتها.

ونشرت مريم مقطع فيديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تستطع خلاله تمالك دموعها، ووصفت تجربة سجنها بالتجربة الصعبة.

مريم قالت إنه على الجميع أن يشعروا بالارتياح خلال الحجر المنزلي لأنه أفضل بكثير من المكان الذي سجنت فيه، قائلة: “احمدوا ربكم إنكم مسجونين في بيتكم”.