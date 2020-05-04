هل تعرضت أيتن عامر للخيانة من قبل؟.. الفنانة تجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاعت الفنانة المصرية أيتن عامر، أن تلفت الأنظار بشخصيتها في مسلسل “فرصة تانية”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

أيتن عامر، تجسد شخصية ريهام، والتي تتعرض للخيانة من قبل زوجها زياد، والذي يجسده الفنان أحمد مجدي، منذ الحلقات الأولى.

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وأوضحت أيتن عامر، حقيقة تعرضها للخيانة في حياتها الخاصة، في تصريحات صحفية قائلة: “لم أتعرض للخيانة في حياتي الحقيقية، والصعوبة في شخصية (ريهام) تحديدا أنها بعيدة عني تمامًا، فأنا أقوى منها بكثير، ومن الصعب أن تمثل شخصية مختلفة عن تفاصيلك بشكل كبير، فما كان بيدي إلا التحضير لها بشكل جيد لأتمكن من إخراجها بالشكل المناسب”.

وكانت الفنانة آيتن عامر، نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وذلك من كواليس مسلسل فرصة تانية، وعلقت عليها قائلة: “جايبالي الكلام ومخلية وشي في الأرض من الأستاذة رضوى الشربيني اعمل فيكي إيه بس يا ريهام”.

مسلسل “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وأيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.