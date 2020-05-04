هشام سليم يفجر مفاجأة: ابنتي تحولت جنسياً من أنثى لذكر.. شاهد صورها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري هشام سليم، عن تعرض ابنته نورا لعملية تحول جنسي وأصبحت ذكر بعد أن كانت أنثى.
هشام سليم قال خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس : “بنتي نورا بقت ابني نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيا حاليا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت على طول بشك في الحكاية دي”.
وأضاف: “فى يوم من الايام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة”، مؤكدا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.
وأكد الفنان هشام سليم، أن جميع أسرته تعامل ابنته الان على أنها ذكر ويشجعونه على استكمال حياته كولد الان، معبرا عن دعمه لأي أسرة تعاني من هذه الازمة قائلا: “عايز اقول الله يكون في عون الابن اللي كده او البنت، ويكون في عون اهلها، وأنا كأب مهما حولت مش هقدر افكر زي ما ابني بيفكر الان”.
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