إلغاء مسلسل Dare Me بعد موسم واحد بسبب ضعف المشاهدات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة USA مسلسل Dare Me ، وذلك بعد طرح موسم واحد من العمل فى 29 ديسمبر من العام الماضى، وتضمن الموسم 10 حلقات طرحت متتالية، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الأول إلى 0.13 تقييمًا، في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 402 ألف مشاهد، مما يجعله واحدًا من أقل العروض المصنفة على شبكة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

مسلسل Dare Me من بطولة هيريزين جوارديولا، مارلو كيلي، إريكا بريفوست، تافيتا سزيمانوفيتش، أليسون ثورنتون، بريتاني سبيتيري، أديسون دوجلاس.

المسلسل يدوراستنادًا إلى رواية الجريمة التي كتبتها ميجان أبوت، والتي تتبع العلاقة المشحونة بين أفضل صديقتين بعد وصول المدرب الجديد المبهج والجذاب إلى فريقهما، وبالتالي يتم تجاوز الحدود وتغيير حياة الشابات إلى الأبد عندما تهز جريمة مروعة عالم الضواحي الهادئ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale ".

وكانت قد أعلنت شبكة USA Network عن لعب الممثل الأمريكي ميلو فينتيميليا نجم مسلسل " This Is Us" الدور الرئيسى فى مسلسلها التلفزيوني الجديد Evel.

ووقع Ventimiglia دور البطولة في إنتاج وإخراج سلسلة USA Network ، والتي تستند إلى السيرة الذاتية لـ ايفل نايفيل أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

يدور المسلسل الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في خلال العام الجارى 2020، حول سرد أصعب لحظات في حياة ايفل نايفيل أثناء تحضيره لأكبر إنجاز له، حيث يتحدى الموت فى أشهر قفزاته من فوق نهر الأفعى الأسطورية عام 1974.

كما حصل الموسم الثامن والأخير من مسلسل Homeland، الذى يعرض على شبكة شوتايم، على تقييمات مرتفعة من قبل 21 ناقد على موقع Rotten Tomatoes، وصلت إلى 85%، أما عن متابعى المسلسل فالتقييمات وصلت إلى 88% من قبل 109 شخص، بدء عرض أولى حلقاته في 9 فبراير الماضى، وانتهى عرض المسلسل فى 26 أبريل الجارى، وتكون من 12 حلقة طرحت متتاليية على الشبكة.

بالإضافة إلى ذلك حصل الموسم الثامن والأخير من Homeland، على تقييم وصل إلى 8.3 على موقع imdb، وكان قد انتظر متابعو المسلسل الحلقات الجديدة منذ مايو 2018، المسلسل من بطولة ماندى باتينكين، إليزابيث مارفيل، لينوس روش، مورى ستيرلينج، وجيك ويبر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".