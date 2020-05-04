شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 11.. مقتل "حنوقة" وغضب ياسر جلال وتوعده لفتوات الجمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث كثيرة ومتلاحقة في الحلقة 11 من مسلسل "الفتوة" أهمها مقتل "حنوقه" حيث يذهب ياسر جلال لبيت حنوئه فلم يجد غير زوجته التي تقول له، إنه أخذ شال وخرج ولا تعرف أين ذهب، فيتركها ياسر جلال مسرعا، لكن حنوقة يقع في يد رجال عزمي ويقتلونه ويحاول ياسر جلال إنقاذه لكنه يصل متاخرا بعد أن يكون قد طعنه أحد رجال عزمى وهو الفنان ياسر الزنكلوني.

وتخرج جنازة حنوقه ويصلي عليه أهالي حي الجمالية صلاة الجنازة ويشعر ياسر جلال " حسن الجبالي" بالذنب ويجلس أمام كفن حنوقه وهو حزين جدا جدا .



الفتوة الحلقة 11 (1)



الفتوة الحلقة 11 (2)



الفتوة الحلقة 11 (3)



الفتوة الحلقة 11 (4)

حسن الجبالي يقتحم اجتماع أحمد خليل كبير الفتوات بسبب مقتل حنوقه ويكشف له عن الظلم الذي يتعرض له أهل الجمالية ويؤكد لهم أن حق حنوقه لن يتركه وسيرد له حقه ويقف ندا لعزمي.

أما مي عزمي تذهب لدكان حسن الجبالي معتقده أنه قتل لكنها هناك تقابل حسن الجبالي وتعرف أن الملثم الذي قتل هو حنوقه وليس حسن الجبالي وتطلب منه أن تتحدث معه في المكان الذي يجتمعان فيه دوما .



الفتوة الحلقة 11 (5)



الفتوة الحلقة 11 (6)

أما المعلم سيد اللبان يقابل الشيخ مبروك ويؤكد له أنه يعرف والده ويبدأ في توجيه أسئلة كثيرة له ولكنه لا يتحدث معه صراحة ولكنه يقدم له طعام من اللحوم ويطلب منه العمل معه.

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فيما يواجه أحمد خليل ابنه مؤكدا له أنه زعلان عليه ولكن ابنه يؤكد أنه ينال حب الناس.



الفتوة الحلقة 11 (7)



الفتوة الحلقة 11 (10)



الفتوة الحلقة 11 (12)

كانت قد بدأت الحلقة 11 من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر بظهور الفنانة القديرة فريدة سيف النصر في شخصية المعلمة وتظهر بالشيشة وخلال الحلقة ايضا نجد حسن الجبالي "ياسر جلال" يغضب جدا مما حدث لحنوقه ويطلب منه الظهور في شخصية الملثم ليرد له حقه لكن ياسر جلال يؤكد له ان هذه خطة لكشف الملثم وانه سيعيد له حقه ولكن بالتدبير لكن حنوقه يتركه ويذهب غاضبا .



الفتوة الحلقة 11 (27)



فريدة سيف النصر في الفتوة حلقة 11



فريدة سيف النصر

أما المعلم سيد يقابل عزمي ويطلب منه سكاكين ليذبح بها الملثم فقد ظن أحمد صلاح حسني أنه سوف يقبض على الملثم الليلة ويذبحه، وتغضب " ليل" مي عمر من السيدة العرافة التي تقرأ لها الودع "وداد" الفنانة عفاف مصطفي وتطردها من منزلها.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس